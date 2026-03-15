Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が14日、インスタグラムを更新。水着姿を投稿した。天野は「今週もお疲れ様」とつづり、花柄のビキニ姿でソファに座る様子を公開した。この投稿に「かわいー！」「ちよたん最高」「こーれは目の保養」「ちよさん美しいです」「はい優勝」などのコメントが寄せられている。