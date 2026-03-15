サックス奏者・渡辺貞夫が、17日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。渡辺貞夫＝テレビ朝日提供“ジャズ界のレジェンド”渡辺はデビュー75年。93歳の今も現役で演奏活動を精力的に続けている。父も琵琶奏者で、常に家には音楽があふれていたが、戦争中は軍歌ばかりで音楽が嫌いになった時期もあったという。しかし、戦後アメリカからジャズが入ってきたことにより音楽の世界に。