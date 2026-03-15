ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。ナインは試合開始の約4時間半前となる日本時間の午前5時半ごろに米フロリダ州マイアミのローンデポ・パーク入り。大谷翔平投手（ドジャース）はセットアップの装いで右手にバットをぶら下げ、リラックスした様子だった。大谷は白のシャツに紺色のデ