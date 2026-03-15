WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミで日本代表「侍ジャパン」がベネズエラと準々決勝で激突する。試合開始約5時間前にベネズエラの選手たちが球場入り。大音量の音楽とともに現れ、陽気な雰囲気を漂わせていた。ロナルド・アクーニャJr.、ルイス・アラエスらMLBのスターが揃うベネズエラ。日本時間午前5時過ぎに球場入りした。手には巨大なスピーカーを持ち、ラテン音楽