白髪を暗く塗りつぶすのではなく、ハイライトや明るめのカラーでなじませる手法が、大人世代の新たな選択肢となっています。根元が伸びてきても境目が目立ちにくいため、頻繁に染め直すストレスやコストを軽減できるのも魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪をデザインの一部として活かしながら、軽やかな印象を与えてくれるスタイルをご紹介します。 顔まわりを明るく見せるハイライトレイヤー