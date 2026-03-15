500匹の「がんの猫」を分析 画像はイメージです このほど「Science」誌に掲載された記事によると、飼い猫の「がん」に関する初の詳細なDNA分析が行われ、人間のがんとの驚くべき類似性が明らかになりました。今後研究が進めば、人間と猫の両方に効果的な「がんの新たな治療法」が発見できるかもしれません。 英国ケンブリッジにあるWellcome Sanger研究所とカナダのオンタリオ獣医大学、スイスのベルン大学の科