タレント稲村亜美、WBC準々決勝を現地観戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は日本時間15日、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラと対戦する。この場に、前日から乗り込んだ気合十分の芸能人に、ファンから「やっぱり野球女子ですねえ」「素敵な美人のお2人です！」と驚きの声が上がった。試合が行われるローンデポ・パークに姿を見せたのは、野球好きで知られるタレントの