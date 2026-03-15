朝礼でいきなり「会社を売却する」と発表されたら、社員はどう動くべきか。東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、かつて勤めていた会社でのヤバすぎるエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）「先方は必要な社員しかいらない」突き放された社員たちは……朝礼で告げられたのは、驚くような冷たい言葉だった。「社長が会社を売却する事が決まった。先方は必要な社員しかいらないと言う