異業種から転職してきた新人に、業界特有の「暗黙の了解」は分からないものだ。投稿を寄せた神奈川県の50代女性は、一般企業で20年近く働いた後、10年ほど前に保育士資格を取得。初めて保育園で働くことになった。朝8時半からの勤務を希望していたが、面接時に打診された8時からの勤務を「30分くらいなら」と軽い気持ちで受けてしまったのが、全てのボタンの掛け違いの始まりだった。（文：篠原みつき）「誰がそんなことを言ったの