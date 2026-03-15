会社に忠誠を誓っても、報われるとは限らない。投稿を寄せた60代女性は、地方で金融・保険系の営業として9年働いてきたが、ずっと基本給が17万円だったという。正社員ではあるものの納得いく対価とはいいがたい。ところが昨年、転機が訪れる。他社との合併が決まったのだ。これによって業務負担は一気に跳ね上がった。「時給換算にすると最低賃金以下と思っている」担当が増えたことで、今年ようやく初めての昇給を勝ち取った。そ