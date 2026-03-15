サービス業を経験すると、多かれ少なかれ「お客様は神様ではない」と痛感する瞬間に立ち会うものだ。青森県の30代男性は、学生時代にスーパーでアルバイトをしていたときの面倒な体験を振り返る。男性がいつものように品出しの作業をしていたところ、年配の男性客が買い物メモを手に近づいてきた。（文：篠原みつき）「分からないから聞いてるんだよ！」棚の番号を教えただけでブチギレる客その人は、売り場の案内を乞う客だった。