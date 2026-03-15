会社には、組織として守らなければならないルールがある。投稿を寄せた30代女性はメーカーで経理として働いている。職場には、常識が通用しない相手がいるそう。女性は月次決算の締めを控え、人事課長の手元で止まっている経費承認の督促を行っていた。「他にもやる事があるから後で」と経理担当を拒絶経理としては「発生主義」に基づき月内に計上するのが大原則だが、前日から丁寧にお願いしても一向に進まない。意を決して直接依