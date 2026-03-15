キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は自己中すぎる友人との絶縁エピソードだ。深夜に呼び出し「あなたは何してくれるの？」と迫る傲慢さ。挙句、返礼は「50円の叩き売りマグカップ」と「自作ポエム」という不誠実極まるお粗末さ。30代女性が、目の前でカップを叩き割り、絶縁を叩きつけた強烈な顛末とは――。※※※※我儘が過ぎる人とは、たとえ友人であっても距離を置いた