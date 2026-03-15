4月14日スタートする高橋一生主演ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の追加キャストとして、市村正親と小日向文世の出演が発表された。市村はIT社長・根尾光誠（高橋）に目をかける経済界重鎮役、小日向は商店街に生きる青年・野本英人（高橋）の父親役を演じる。【写真】小日向文世が超笑顔！高橋一生との2ショットも本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）