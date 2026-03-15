◆Ｊ１百年構想リーグ▽第６節京都１―２Ｃ大阪（１４日・サンガスタジアム）Ｃ大阪がアウェーで２―１と京都を破り、逆転勝利に沸いた。流れを呼んだのは京都市出身の４年目ＭＦ阪田澪哉（れいや、２１）だ。後半２５分から出場し、直後の２６分。こぼれ球を右足でたたき、同点のネットを揺らした。「めちゃめちゃうれしかった。京都で恩返しできた」と、Ｊ１の舞台での自身初得点に興奮した。チームは終了間際に勝ち越し、