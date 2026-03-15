◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムの矢沢宏太投手（２５）が１４日、幼少期からの憧れである長野氏の引退試合で、特大の一発を放った。「６番・右翼」で先発出場し、８回の第４打席に船迫から右翼席上段へ推定飛距離１２４メートルの特大弾。「スコアラーの人と引っ張って思い切り振り抜いた方がいいんじゃないかという話をしていて、完璧でした」。プロ通算２本塁打のスピードスターが、パワ