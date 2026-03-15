ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を紹介する。最終回は、近江（滋賀）の主将・杉本将吾捕手と箕浦太士内野手（ともに３年）。昨年４月に小森博之監督（４２）が就任。主将、捕手として２００１年夏準優勝を経験した指揮官の甲子園初采配に、２人のスラッガーが勝利を贈る。チームはこの日から始まった甲子園練習に一番乗りで登場。大阪桐蔭、東洋大姫路（兵庫）など１６