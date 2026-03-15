第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１４日、スタートした。春連覇を目指す横浜（神奈川）や、昨秋の明治神宮大会優勝の九州国際大付（福岡）、大阪桐蔭、東洋大姫路（兵庫）など１６校が登場。１５日までの２日間で全３２校が３０分ずつ汗を流す。ラストの１６校目で聖地に登場した大阪桐蔭ナインは力強いスイングで快音を響かせた。黒川虎雅（たいが）主将（３年）は半袖姿で練習。夕暮れで肌寒