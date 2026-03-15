◆第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２（３月１４日、阪神競馬場・障害芝３９００メートル、良）第２８回阪神スプリングジャンプ・ＪＧ２は１４日、阪神競馬場で行われ、３番人気のディナースタが１番人気のエコロデュエルを鼻差で退け、障害重賞初Ｖを決めた。高田潤騎手（４５）＝栗東・フリー＝は歴代単独トップとなる障害重賞２７勝目。「よっしゃー！」。検量室前で、高田は喜びを爆発させた。「この馬史上、一番いい