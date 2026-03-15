俳優田中要次（62）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。フジテレビ系ドラマ「HERO」シリーズで共演した木村拓哉について言及した。田中は2001年から放送された「HERO」シリーズで、木村演じる主人公の検察官・久利生公平の行きつけのバーのマスターを演じ、「あるよ」のセリフで人気となった。「役者としてやっていけると思った時」について聞かれた田中は、「やっぱり『HERO』の