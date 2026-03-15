女優井川遥（49）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。自ら作ったハイボールをダウンタウン浜田雅功（62）に振る舞った。番組では、井川と浜田がスーパーで買い物をしてから、一緒にシューマイを調理。井川といえば、長くハイボールのCMキャラクターを務めたことから、井川が浜田に特製ハイボールを作ることに。浜田から、CMの撮影前にハイボールの作り方について勉強したかを聞かれ、井川