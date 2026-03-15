漫才コンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が、14日放送のMBSテレビ「やすとも×ニュース！私にとってどうなるの？」（午後4時＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相の演説で話題となった「働いて働いて…」の言葉について私見を述べた。ともこは、高市首相について「言葉がすごく強いので、リーダーだなっていう感じはたぶん…皆さんが『この人なら』って思えたりとかする。言葉とかって大事やなって思う」と話した。激務