お笑いコンビ「さらば青春の光」が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。「最高年収」について明かした。番組では、一般の観覧客がゲストに質問をする「なにをきくねん」のコーナーを実施。ストレートに最高年収についての質問が飛ぶと、東ブクロ（40）は「大阪やなあ」と感心。森田哲矢（44）は「こんな人たちの前で言えるわけない。帰ってすぐペラペラ言うんやから」とボヤいて笑わせ