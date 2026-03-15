プレミアリーグ第30節、アーセナルとエヴァートンが対戦した。6分にはショートコーナーからマドゥエケがシュートまで持ち込むアーセナル。9分にもコーナーキックの流れからカラフィオーリがシュートを放ち、序盤から積極的に狙う姿勢を見せる。18分にはエヴァートンも反撃。マクニールのミドルシュートがポストを叩いた。ボールを奪うと少ない人数でゴールへ迫り、ラヤを脅かす。アーセナルはエゼからのスルーパスが最前線のハフェ