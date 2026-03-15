名古屋の大須商店街にある老舗「大須ういろ」と、ロングセラー飴「いちごみるく」のコラボが実現しました。伝統のういろに砕いたキャンディをかけて食べる、斬新な商品となっています。大須ういろは、およそ80年の歴史を持つ超老舗ながら、ういろと粒あんをモナカに挟んで食べる「ういろモナカ」や、アイスキャンディーのような「ウイロバー」など、ユニークな和菓子を開発してきました。2月から期