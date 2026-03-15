ドミニカに敗れた韓国国内では大会への不満が噴出した(C)Getty ImagesWBCの仕組みは「奇妙ですらある」現地時間3月13日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に0-10で敗北。ショッキングなコールド負けによって、大会から姿を消した。【動画】韓国投手陣崩壊ドミニカがコールド勝利を決めたサヨナラシーン2009年大会以来となる1次