侍ジャパンへの誹謗中傷が問題となっている(C)Getty Images最近のスポーツ界を取り巻く誹謗中傷問題が侍ジャパンにも波及した。日本プロ野球選手会は3月14日、公式Xに新たに投稿。その中で選手会ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表、侍ジャパンの監督、コーチ、選手に対する誹謗中傷のモニタリングを、NPBおよびNPBエンタープライズと共同で実施しているとしながら、「1次ラウンドにおいても、誹謗中傷に