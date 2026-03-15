長野氏の背中が、巨人を背負う新リーダーの指針となっている。今季から吉川尚輝内野手（３１）が第２２代選手会長に就任。プロ１年目の１７年に選手会長を務めていたのが長野氏だった。当時はオーラたっぷりの１軍選手に気後れしていた若武者に、毎日「元気？」と優しく声をかけてくれたのが背番号７だった。道具のプレゼント、打撃の助言も受け「野球選手としても、一人の人間としてもああいう大人になりたい」という思いを胸に