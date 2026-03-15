◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１４日、長野氏の引退試合となった日本ハム戦をスタンドで観戦した。一塁側ベンチ上の席から師匠のプレーを目に焼き付け「感動しました。自分が長野さんの代わりになれるように頑張りたいと思いました」と決意を新たにした。いてもたってもいられなかった。右ふくらはぎ肉離れの影響で故障班調整中も「どうしても見に行きたかった」と昼