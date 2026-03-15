巨人・則本昂大投手（３５）が１５日の日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で移籍後２度目の先発に臨む。登板前日は本拠地で最終調整。７日のオリックス戦（京セラＤ）は３回４失点と２番手で課題を残しただけに「とにかく結果を出さないといけない。それに限る」と修正を誓った。中７日を有効に使い、フォーム矯正に時間を費やしてきた右腕。「改善点は見つかったと思う。そこをマウンドで表現できたら」と５安打２四球と崩れた