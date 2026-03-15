◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）昨季限りで現役を引退した長野久義さんの引退試合が東京ドームで行われ、阿部慎之助監督がコメントしました。この日支配下選手登録された長野さんは8回、4万人を超えるファンの前で打席に着きます。巨人と日本ハムのベンチも総立ちで見守る中、柳川大晟投手と対戦。6球目をセンター前にはじき返し、ドームは大歓声に包まれました。長野さんは続く岸田行倫選手のヒットで