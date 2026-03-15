◇オープン戦中日4―4楽天（2026年3月14日バンテリンD）あるぞ、勝ちパターン入り！中日・根尾が2/3回を無失点に封じる好救援を披露し、猛アピールに成功した。「昨季も似たような場面で上がって追加点を許していたので、そこを払拭するために考えて投げました」5回、1点を失い、なおも1死二、三塁を招いた先発・松葉に代わって登板。太田を内角直球で三ゴロ、佐藤をカーブで遊ゴロに仕留め、窮地を脱した。これでオ