◇オープン戦広島1―7阪神（2026年3月14日マツダ）ソフトバンク・モイネロ似の広島左腕・アリアが本拠地デビューを果たした。9回に登板。味方の拙守が絡んで失点したものの、最速150キロの直球とモイネロばりのカーブを披露し、新井監督をして「また次も見てみたい」と言わしめた。昨秋にドミニカのカープアカデミーから練習生として来日し、前日13日に育成契約を結んだばかりの24歳。「こんなに早くチャンスをもらって