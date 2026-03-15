アートのような美しいフルーツケーキで人気の「カフェコムサ」では、2026年3月15日(日)～4月10日(金)まで「宇和島フェア」を開催。愛媛県宇和島市の農園で大切に育てられた柑橘を贅沢に使い、旬の味わいを楽しめる特別なケーキが登場します。創業30周年を迎えたカフェコムサが、生産者の想いとともに届ける華やかな限定ケーキ。みずみずしい柑橘の魅力を存分に味わえるフェアに注目です♡