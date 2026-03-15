◇オープン戦広島1―7阪神（2026年3月14日マツダ）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が14日、阪神戦（マツダ）に「3番・中堅」で先発出場。3回の第2打席に左前打を放つと、続く6回の打席でも中前打を記録した。連続試合安打を「4」に伸ばし、オープン戦安打数で12球団トップに浮上した。開幕前哨戦で15安打を放ったのは球団では24年小園以来で、同新人では2000年以降最多。背番号51の勢いが止まらない。平