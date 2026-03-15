◇オープン戦オリックス4―0ヤクルト（2026年3月14日神宮）オリックスの開幕投手決定は、オープン戦最終週の17日以降となることが明らかになった。山下とともに開幕投手候補に挙がっている九里は、この日のヤクルト戦で6回3安打無失点と好投。今春最多97球を投じ「打者一人一人としっかり勝負しながらできた」と汗を拭った。試合後の岸田監督も「良かったですよ。九里らしく緩急を使って、真っすぐもキレていました」と