第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、マイアミのローンデポ・パークで日本―ベネズエラの準々決勝が行われる。試合開始約5時間前に球場入りしたベネズエラナインの30分後に侍ジャパンナインも球場入り。白バイに先導されたバスから降りたナインは、井端監督を先頭にナインが次々とクラブハウスに向かった。北山、大勢、牧、岡本らは大谷が贈ったとみられるのヘッドホンを身につけていた