スノーボードのワールドカップ（W杯）は14日、カナダのバルサンコムでパラレル大回転が行われ、女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が2位に入った。ともに2季連続となるアルペン種目の総合優勝と種目別制覇を決めた。（共同）