３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンの三笘薫は、14日のサンダーランド戦でメンバー外となった。前日会見で、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーについて、「それほどひどい状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と説明していた。怪我をしているわけではなく、痛みが残っているだけとのことで、メンバー入りも期待されたが、今節