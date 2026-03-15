シリーズでお伝えしている「東日本大震災15年の物語」。被災地の人々の歩みをお伝えします。 【写真を見る】「"頑張れ"は何よりも重い」"絆"の言葉の裏にあった現実…高校生が詩に込めた本音と今伝えたい願い ＜和田啓記者＞ 私は大学1年生のときに仙台市内で震災の揺れを実際に体感し、在宅避難も経験しました。被災地で生活する中で心に残っているのが一人の女子高生が書いた「潮の匂いは。」という詩です。 今回、