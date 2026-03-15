芸能事務所ワタナベエンターテインメントの演芸大会「ワタナベお笑いNo.1決定戦」決勝が14日、東京・イイノホールで行われ結成12年目のコンビ「ファイヤーサンダー」が初優勝を果たした。昨年のキングオブコントで5位、一昨年のキングオブコントでは3位。2018年にはABCお笑いグランプリも制すなど、コント師として抜群の成績を残してきた。ただ所属事務所内の王者を決める今大会の栄冠には手が届かない期間が続いた。ネタを