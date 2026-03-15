◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムの進藤勇也捕手（２４）が、筑陽学園（福岡）の先輩である巨人・長野久義氏への感謝の思いを語った。長野氏の引退試合に８回の守備から途中出場。その回の２死から長野氏が代打で登場し、マスク越しに先輩の最終打席を見届けた。「教わった監督さんも一緒で、その先輩がここに立っていて、本当に人の繋がりってすごいなと思いましたし、感動しました。本当に