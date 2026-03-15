◆オープン戦巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）楽天がなんでハワードを出したのか不思議だよな。巨人の新外国人投手３人の中で一番まとまっている。何よりコントロールがいい。右打者の外角低めにバチッと決められる外国人投手は珍しいぞ。カーブもいいし昔、巨人にいたマイコラスを思い出したね。真っすぐの制球がいいからカーブやチェンジアップと、いろんな球で打ち取ることができるんだ。初回にレイエスに打た