第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、マイアミのローンデポ・パークで日本―ベネズエラの準々決勝が行われる。試合開始約5時間前にベネズエラナインが球場入り。特大スピーカーにラテン系音楽を大音量で流してノリノリでクラブハウスに向かった。ナインは日本の報道陣を見かけると、次々に日本語で「コンニチワ！ゲンキデスカ」とあいさつ。先発予定の左腕スアレスやマチャドが「オハヨ