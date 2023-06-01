4月14日（火）にスタートする、高橋一生主演の社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。同ドラマの続報が到着。市村正親と小日向文世の出演が決定した。【映像】『リボーン 〜最後のヒーロー〜』予告“時代のカリスマ”と称され、さまざまな事業で成功を収めてきた新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋一生）。彼はある日、何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったのだが、なぜ