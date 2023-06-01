NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に再登場した吉沢亮は、ヘブン（トミー・バストウ）の唯一無二の友人として生活の手助けをして、トキ（髙石あかり）とともにコミカルな会話を繰り広げた錦織の姿ではなかった。ふっくらとした顔つきも病に侵されて痩せこけており、観ているこちらも心配になってしまうほどだった。 参考：トミー・バストウ＆吉沢亮、笑顔の肩組みショット『ばけばけ』錦織“友一”の由来も