リーグ・アン 25/26の第26節 アンジェとニースの試合が、3月15日03:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。 アンジェはゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、アミン・スバイ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはケビン・カルロス（FW）、カイエル・ブダーシュ（MF）、チャールズ・ファンフート（MF）