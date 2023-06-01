◎ヤクルトの池山監督は引退試合前にフリー打撃を行った川端を見て「今までで一番いい状態かも。4打数4安打ぐらい打ってくれたら」。48スイングで柵越え1本も、巧打者らしい逆方向への打球は芸術的でした。◎横浜スタジアムで行われた前DeNA投手・三嶋一輝氏の引退セレモニー。同学年で何度もバッテリーを組んだ戸柱は「寂しいな…」とつぶやいた後に「目薬、仕込んでおいたので」。照れ隠しですね。◎DeNA・三島輝史1軍マネ