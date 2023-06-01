皐月賞切符3枚を懸けた中山11R・スプリングSは、アスクエジンバラを指数トップ86で◎に指名した。メンバー中唯一のオープン（コスモス賞）勝ち馬。G3京都2歳S2着、G1ホープフルS3着とハイレベルな重賞戦線でも着実に上位争いをしてきた。加えて1800メートルは2戦2勝。メンバー最上位と言える実績を素直に評価した。2番手以下もセントポーリア賞Vラストスマイル、シンザン記念2着サウンドムーブ、新馬→ひいらぎ賞を連勝中のク