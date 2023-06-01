◇春季高校野球東京都大会1次ブロック1回戦海城19−0足立工科・大田桜台・桐ケ丘・三商・中野工科（2026年3月14日日野）春季高校野球の東京都大会1次ブロックが14日、全国のトップを切って開幕。今春から導入された指名打者（DH）制を使った公式戦がスタートした。海城は「6番・DH」で出場した西川宙（じょう＝3年）が、初回に“DH初打席”でランニング2ランを放つなど、19―0で5回コールド勝ち。全国大会では19日に